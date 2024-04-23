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Мадуро раскритиковал выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню

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Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике решение конгресса США предоставить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Его слова передаёт ТАСС.

Мадуро считает, что решение передать пакеты военной помощи указанным странам является аморальным, учитывая голод в мире и проблемы миграции.

Венесуэльский президент отметил, что США не выделяют на мирные инициативы крупные суммы из-за собственной выгоды.

«Они не выделяют ни одного доллара на развитие, но одобряют $95 млрд на войну. Почему? Потому что война — это большой бизнес империи», — сказал Мадуро в эфире телепрограммы «С Мадуро +».

Ранее историк конституции США и политический комментатор Дан Лазар заявил, что новый пакет помощи Украине может стать последним со стороны США.

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