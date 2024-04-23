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Историк Лазар: новый пакет помощи Украине может стать последним со стороны США

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Новый американский пакет помощи для Украины может стать последним, одобренным конгрессом.

Об этом РИА Новости сообщил историк конституции США и политический комментатор Дан Лазар.

По словам эксперта, Украина в любом случае «не имеет шансов» победить Россию, которая обладает большим мобилизационным резервом и мощной экономикой.

«Киеву следует либо зафиксировать сейчас свои потери, либо пойти на ещё большие уступки в дальнейшем», — считает собеседник агентства.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал европейцев «не расслабляться» после новостей о пакете помощи со стороны США.

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