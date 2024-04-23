RT в Telegram
Подпишись

NYT: США считают, что Израиль должен завершить интенсивную операцию в Газе

Короткая ссылка
В США считают, что интенсивная военная операция армии Израиля в Газе должна завершиться.

Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что официальные лица США скептически относятся к продолжению интенсивных действий в секторе Газа.

В Вашингтоне считают, что Израиль должен объявить о победе над ХАМАС и перейти к борьбе против высокопоставленных лидеров движения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении по случаю начинающегося Песаха анонсировал усиление давления на ХАМАС с израильской стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить