NYT: США считают, что Израиль должен завершить интенсивную операцию в Газе
Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что официальные лица США скептически относятся к продолжению интенсивных действий в секторе Газа.
В Вашингтоне считают, что Израиль должен объявить о победе над ХАМАС и перейти к борьбе против высокопоставленных лидеров движения.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении по случаю начинающегося Песаха анонсировал усиление давления на ХАМАС с израильской стороны.