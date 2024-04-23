NYT: США считают, что Израиль должен завершить интенсивную операцию в Газе

В США считают, что интенсивная военная операция армии Израиля в Газе должна завершиться.

Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что официальные лица США скептически относятся к продолжению интенсивных действий в секторе Газа.

В Вашингтоне считают, что Израиль должен объявить о победе над ХАМАС и перейти к борьбе против высокопоставленных лидеров движения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении по случаю начинающегося Песаха анонсировал усиление давления на ХАМАС с израильской стороны.