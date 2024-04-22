Путин: Россия приглашает все страны к развитию коридора Север — Юг

Участие в развитии международного транспортного коридора (МТК) Север — Юг могут принять все заинтересованные страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, прозвучавшим во время встречи с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали (БАМ), участие в которой принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, транспортный коридор Север — Юг должен стать примером самой широкой международной кооперации, как это было с БАМом.

«Мы приглашаем все заинтересованные государства к участию в этом проекте», — сказал Путин.

Также в ходе встречи глава государства заявил, что в модернизации БАМа участвуют строители из Азербайджана.