Путин: в модернизации БАМа участвуют строители из Азербайджана
- РИА Новости
Во время встречи с ветеранами — строителями БАМа, участие в которой принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, российский лидер вспомнил вклад, который в прокладку магистрали внёс отец главы республики Гейдар Алиев.
«Добавлю, что при поддержке Гейдара Алиевича азербайджанские проектировщики и строители в ходе строительства БАМа возвели два посёлка с вокзальными комплексами — Улькан и Ангоя», — сказал Путин, добавив, что теперь они участвуют в реконструкции и модернизации участков БАМа в Хабаровском крае и Якутии.
Также в ходе встречи глава российского государства заявил, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век.