Путин: в модернизации БАМа участвуют строители из Азербайджана

Реконструкция и модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) осуществляются с участием строителей из Азербайджана. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Во время встречи с ветеранами — строителями БАМа, участие в которой принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, российский лидер вспомнил вклад, который в прокладку магистрали внёс отец главы республики Гейдар Алиев.

«Добавлю, что при поддержке Гейдара Алиевича азербайджанские проектировщики и строители в ходе строительства БАМа возвели два посёлка с вокзальными комплексами — Улькан и Ангоя», — сказал Путин, добавив, что теперь они участвуют в реконструкции и модернизации участков БАМа в Хабаровском крае и Якутии.

Также в ходе встречи глава российского государства заявил, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век.