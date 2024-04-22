RT в Telegram
Подпишись

Путин: в модернизации БАМа участвуют строители из Азербайджана

Короткая ссылка
Реконструкция и модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) осуществляются с участием строителей из Азербайджана. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин: в модернизации БАМа участвуют строители из Азербайджана
  • РИА Новости

Во время встречи с ветеранами — строителями БАМа, участие в которой принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, российский лидер вспомнил вклад, который в прокладку магистрали внёс отец главы республики Гейдар Алиев.

«Добавлю, что при поддержке Гейдара Алиевича азербайджанские проектировщики и строители в ходе строительства БАМа возвели два посёлка с вокзальными комплексами — Улькан и Ангоя», — сказал Путин, добавив, что теперь они участвуют в реконструкции и модернизации участков БАМа в Хабаровском крае и Якутии.

Также в ходе встречи глава российского государства заявил, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить