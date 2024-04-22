В ФРГ начали расследование по факту участия Knauf в восстановлении Мариуполя
Об этом в беседе с РИА Новости рассказал официальный представитель ведомства Тобиас Костух.
«Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет», — сказал собеседник агентства.
По словам Костуха, проверка организована с целью выяснения того, существует ли вообще факт преступления.
Ранее стало известно, что компания Knauf приняла решение передать имеющийся в России бизнес местному менеджменту.