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Knauf передаст бизнес в России под местное управление

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Немецкая компания Knauf приняла решение передать имеющийся в России бизнес местному менеджменту.
Knauf передаст бизнес в России под местное управление
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает немецкое агентство DPA, говорится в заявлении компании.

«В свете текущих событий группа Knauf принял решение расстаться со своим бизнесом в России», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что бизнес останется функционировать под руководством «местного менеджмента».

9 октября 2023 года холдинг VEON сообщил, что завершил выход из российского бизнеса, продав «ВымпелКом» (управляет брендом «Билайн») местному топ-менеджменту во главе с гендиректором Александром Торбаховым.

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