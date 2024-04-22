Knauf передаст бизнес в России под местное управление
- РИА Новости
Об этом, как сообщает немецкое агентство DPA, говорится в заявлении компании.
«В свете текущих событий группа Knauf принял решение расстаться со своим бизнесом в России», — цитирует заявление РИА Новости.
Уточняется, что бизнес останется функционировать под руководством «местного менеджмента».
9 октября 2023 года холдинг VEON сообщил, что завершил выход из российского бизнеса, продав «ВымпелКом» (управляет брендом «Билайн») местному топ-менеджменту во главе с гендиректором Александром Торбаховым.