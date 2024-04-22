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Посол Нечаев: МИД Германии не ответил России на вопросы по делу о шпионаже

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Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что Министерство иностранных дел Германии до сих пор не дало никакого ответа на вопросы российской стороны по делу о шпионаже.

Об этом посол рассказал в беседе с ТАСС.

«В ходе беседы в МИД ФРГ 18 апреля 2024 года мы не получили ответа ни на один поставленный вопрос», — сказал собеседник агентства.

По словам Нечаева, германский МИД проигнорировал запрос российской стороны на возможность консульского доступа к задержанным. Кроме того, в ведомстве не назвали имена и не подтвердили наличие российского гражданства у задержанных по подозрению в шпионаже.

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что в Германии задержали двух человек по подозрению якобы в шпионаже в пользу России. Посольство России в ФРГ не получало уведомления о произошедшем.

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