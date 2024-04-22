Алиев заявил, что Россия является гарантом безопасности на Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Россия является основным гарантом соблюдения безопасности на Кавказе.

Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе», — отметил азербайджанский лидер.

Алиев добавил, что Россия также является гарантом безопасности и в других регионах.

Ранее Путин в ходе встречи с Алиевым заявил, что отношения Москвы и Баку находятся на высоком уровне и развиваются.

22 апреля Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву.