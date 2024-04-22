RT в Telegram
Подпишись

Алиев заявил, что Россия является гарантом безопасности на Кавказе

Короткая ссылка
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Россия является основным гарантом соблюдения безопасности на Кавказе.
Алиев заявил, что Россия является гарантом безопасности на Кавказе
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе», — отметил азербайджанский лидер.

Алиев добавил, что Россия также является гарантом безопасности и в других регионах.

Ранее Путин в ходе встречи с Алиевым заявил, что отношения Москвы и Баку находятся на высоком уровне и развиваются.

22 апреля Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить