Алиев заявил, что Россия является гарантом безопасности на Кавказе
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе», — отметил азербайджанский лидер.
Алиев добавил, что Россия также является гарантом безопасности и в других регионах.
Ранее Путин в ходе встречи с Алиевым заявил, что отношения Москвы и Баку находятся на высоком уровне и развиваются.
22 апреля Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву.