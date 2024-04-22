Путин: отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что отношения Москвы и Баку находятся на высоком уровне и развиваются.
- РИА Новости
«Конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, которые находятся на высоком уровне и развиваются», — сказал российский президент.
Ранее сообщалось, что Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву.
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