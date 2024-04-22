Путин: отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что отношения Москвы и Баку находятся на высоком уровне и развиваются.

«Конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, которые находятся на высоком уровне и развиваются», — сказал российский президент.

Ранее сообщалось, что Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву.