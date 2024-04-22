Путин и Алиев обсудили вопросы безопасности в регионе

Российский лидер Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве обсудили вопросы безопасности в регионе.

«Поговорим о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные», — сказал российский лидер Алиеву.

Кроме того, в ходе беседы Путин коснулся темы объёмов товарооборота двух стран. Так, отметил он, товарооборот России и Азербайджана уже достиг $4 млрд.

Ранее Путин в ходе встречи с Алиевым заявил, что отношения Москвы и Баку находятся на высоком уровне и развиваются.

22 апреля Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву.