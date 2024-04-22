Bild: Германия сорвала начало поставок Украине бронемашин MRAP

Германия сорвала начало поставок Вооружённым силам Украины бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой в связи с проблемами с запчастями для техники, которые производятся на территории Соединённых Штатов.

Об этом информирует издание Bild со ссылкой на соответствующие документы.

По данным издания, Берлин должен был поставить Киеву до 400 тяжёлых колёсных бронемашин MRAP. Соответствующий контракт был заключён между украинскими властями и немецкой оборонной компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) под финансирование из бюджетных средств ФРГ на общую сумму в €315 млн.

Издание со ссылкой на документ германского Минобороны пишет, что эти бронемашины должны быть поставлены ВСУ партиями по 20 штук с января по октябрь текущего года. Однако никакие поставки до сих пор не начались.

В публикации говорится, что план на 2024 год сократили сначала до 200, а затем до 100 машин. Начало поставок перенесли с января на май-июнь.

Как пишет издание, это произошло в связи с тем, что FFG получает запчасти для бронемашин из США. У компании возникли «ограничения лицензии на экспорт из США в Германию», а также проблемы с сертификацией противоминной защиты.