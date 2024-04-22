Bild: Германия сорвала начало поставок Украине бронемашин MRAP
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Об этом информирует издание Bild со ссылкой на соответствующие документы.
По данным издания, Берлин должен был поставить Киеву до 400 тяжёлых колёсных бронемашин MRAP. Соответствующий контракт был заключён между украинскими властями и немецкой оборонной компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) под финансирование из бюджетных средств ФРГ на общую сумму в €315 млн.
Издание со ссылкой на документ германского Минобороны пишет, что эти бронемашины должны быть поставлены ВСУ партиями по 20 штук с января по октябрь текущего года. Однако никакие поставки до сих пор не начались.
В публикации говорится, что план на 2024 год сократили сначала до 200, а затем до 100 машин. Начало поставок перенесли с января на май-июнь.
Как пишет издание, это произошло в связи с тем, что FFG получает запчасти для бронемашин из США. У компании возникли «ограничения лицензии на экспорт из США в Германию», а также проблемы с сертификацией противоминной защиты.