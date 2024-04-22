Колокольцев встретился с главой МВД Кубы
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Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе встречи стороны подписали план по взаимодействию ведомств двух стран на 2024—2026 годы.
Помимо этого, Колокольцев обозначил готовность ведомства к взаимодействию по перспективным направлениям, закреплённым в плане. В их числе — противодействие организованной преступности.
Ранее сообщалось о встрече генпрокурора России Игоря Краснова с министром юстиции Кубы Оскаром Мануэлем Сильверой Мартинесом.