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Колокольцев встретился с главой МВД Кубы

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев 22 апреля встретился с главой МВД Кубы Ласаро Альберто Альваресом Касасом.
Колокольцев встретился с главой МВД Кубы
  • © МВД МЕДИА

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе встречи стороны подписали план по взаимодействию ведомств двух стран на 2024—2026 годы.

Помимо этого, Колокольцев обозначил готовность ведомства к взаимодействию по перспективным направлениям, закреплённым в плане. В их числе — противодействие организованной преступности.

Ранее сообщалось о встрече генпрокурора России Игоря Краснова с министром юстиции Кубы Оскаром Мануэлем Сильверой Мартинесом.

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