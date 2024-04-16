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Краснов провёл встречу с министром юстиции Кубы

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Генпрокурор России Игорь Краснов провёл встречу с министром юстиции Кубы Оскаром Мануэлем Сильверой Мартинесом.
Краснов провёл встречу с министром юстиции Кубы
  • © Генеральная прокуратура РФ

Приветствуя министра юстиции Кубы, Краснов отметил, что «благодаря схожести позиций по широкому спектру вопросов представители наших государств непреклонно отстаивают базовые человеческие ценности и принципы мирового порядка на международных площадках, в том числе в Организации Объединённых Наций».

Краснов напомнил, что Генпрокуратура России и Министерство юстиции Кубы активно участвуют в наращивании и укреплении российско-кубинского взаимодействия в правоохранительной сфере.

Ранее Краснов пригласил кубинскую коллегу Ямилу Пенью Охеду посетить Петербургский международный экономический форум — 2024, который пройдёт 5—8 июня в Санкт-Петербурге.

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