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Краснов пригласил генпрокурора Кубы посетить ПМЭФ-2024 в Петербурге

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Генпрокурор России Игорь Краснов пригласил кубинского коллегу Ямилу Пенью Охеду посетить Петербургский международный экономический форум — 2024, который пройдёт 5–8 июня в Санкт-Петербурге.

По словам Краснова, в рамках форума стороны могли бы обсудить механизмы защиты прав предпринимателей и инвесторов.

Помимо этого, Краснов рассказал о проведённых представителями российского надзорного ведомства в Гаване лекциях, в ходе которых они поделились с кубинскими коллегами своим опытом, осветили лучшие практики борьбы с цифровой преступностью и вопросы организации учебного процесса в ведомственном университете, а также познакомили их с особенностями подготовки военных прокуроров.

Ранее сообщалось, что генпрокуроры Кубы и России договорились о сотрудничестве военных прокуратур. Краснов отмечал, что в мае российская сторона ожидает очередную группу кубинских коллег для повышения квалификации в Университете прокуратуры.

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