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Генпрокуроры Кубы и России договорились о сотрудничестве военных прокуратур

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Генеральные прокуроры России и Кубы Игорь Краснов и Ямила Пенья Охеда в Гаване заключили соглашение о сотрудничестве военных прокуратур двух стран.
Генпрокуроры Кубы и России договорились о сотрудничестве военных прокуратур
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, генпрокуроры двух стран поставили подписи под соответствующим документом в ходе рабочего визита Краснова на Кубу.

По словам российского генерального прокурора, уже в следующем месяце российская сторона ожидает очередную группу кубинских прокуроров для повышения квалификации в Университете прокуратуры.

«А также делегацию военной прокуратуры для участия во встрече по обмену опытом надзорного сопровождения военных учений», — сказал Краснов.

Вместе с этим по итогам встречи он отметил, что совместные усилия помогут внести весомый вклад в реализацию курса стратегического партнёрства России и Кубы.

Ранее сообщалось, что Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Гавану.

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