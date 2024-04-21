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В Греции у здания Минобороны прошла акция против военных планов США и НАТО

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Возле здания Министерства национальной обороны Греции прошел многотысячный митинг против военных планов США, НАТО и ЕС.

Об этом говорится на информационном сайте Компартии страны 902.gr.

Уточняется, что протестующие прошлись маршем, начали они свой путь в городе Марафоне.

По данным портала, сначала в манифестации участвовали несколько сотен человек, но по мере движения участников марша к ней присоединились другие желающие. В итоге к министерству пришла колонна из нескольких тысяч протестующих.

Ранее в Париже прошла акция против поддержки конфликта на Украине и за выход из НАТО.

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