В Греции у здания Минобороны прошла акция против военных планов США и НАТО
Об этом говорится на информационном сайте Компартии страны 902.gr.
Уточняется, что протестующие прошлись маршем, начали они свой путь в городе Марафоне.
По данным портала, сначала в манифестации участвовали несколько сотен человек, но по мере движения участников марша к ней присоединились другие желающие. В итоге к министерству пришла колонна из нескольких тысяч протестующих.
Ранее в Париже прошла акция против поддержки конфликта на Украине и за выход из НАТО.