В Париже прошла акция против поддержки конфликта на Украине и за выход из НАТО

В Париже прошла акция «За мир» против поддержки конфликта на Украине и за выход из НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что несколько тысяч человек собрались в центре Парижа недалеко от Лувра. Они жгли фаеры с дымом в цветах французского флага и распевали гимн Франции.

Кроме того, у них были плакаты с призывом прекратить поставки оружия киевскому режиму, а также с призывом выйти из НАТО.

Митинг прошёл по призыву правой партии «Патриоты».

Ранее тысячи людей вышли на протест в Мадриде с требованием отставки премьера Испании.