В Париже прошла акция против поддержки конфликта на Украине и за выход из НАТО
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что несколько тысяч человек собрались в центре Парижа недалеко от Лувра. Они жгли фаеры с дымом в цветах французского флага и распевали гимн Франции.
Кроме того, у них были плакаты с призывом прекратить поставки оружия киевскому режиму, а также с призывом выйти из НАТО.
Митинг прошёл по призыву правой партии «Патриоты».
Ранее тысячи людей вышли на протест в Мадриде с требованием отставки премьера Испании.