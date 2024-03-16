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В Париже прошла акция против поддержки конфликта на Украине и за выход из НАТО

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В Париже прошла акция «За мир» против поддержки конфликта на Украине и за выход из НАТО.
В Париже прошла акция против поддержки конфликта на Украине и за выход из НАТО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что несколько тысяч человек собрались в центре Парижа недалеко от Лувра. Они жгли фаеры с дымом в цветах французского флага и распевали гимн Франции.

Кроме того, у них были плакаты с призывом прекратить поставки оружия киевскому режиму, а также с призывом выйти из НАТО.

Митинг прошёл по призыву правой партии «Патриоты».

Ранее тысячи людей вышли на протест в Мадриде с требованием отставки премьера Испании.

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