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Bloomberg: конфликт на Украине сделал привлекательнее немецкий ОПК

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Агентство Bloomberg заявило, что оборонная промышленность Германии стала привлекательным местом работы, хотя ранее люди стеснялись там работать или говорить об этом.
Bloomberg: конфликт на Украине сделал привлекательнее немецкий ОПК
  • AP

Уточняется, что это происходит на фоне увеличения объёмов заказов и кризиса в автомобильном секторе в связи с конкуренцией со стороны Китая.

По данным агентства, ранее оборонная сфера ассоциировалась с такими «отраслями греха», как табачная промышленность и азартные игры. Теперь же оборонные компании рассматриваются как привлекательные потенциальные работодатели.

Так, например, компания Hensoldt до конца года намерена нанять 700 новых сотрудников во всех подразделениях.

В феврале сообщалось, что в Германии наблюдается спад деловой активности в промышленности.

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