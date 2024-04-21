Bloomberg: конфликт на Украине сделал привлекательнее немецкий ОПК

Агентство Bloomberg заявило, что оборонная промышленность Германии стала привлекательным местом работы, хотя ранее люди стеснялись там работать или говорить об этом.

Уточняется, что это происходит на фоне увеличения объёмов заказов и кризиса в автомобильном секторе в связи с конкуренцией со стороны Китая.

По данным агентства, ранее оборонная сфера ассоциировалась с такими «отраслями греха», как табачная промышленность и азартные игры. Теперь же оборонные компании рассматриваются как привлекательные потенциальные работодатели.

Так, например, компания Hensoldt до конца года намерена нанять 700 новых сотрудников во всех подразделениях.

В феврале сообщалось, что в Германии наблюдается спад деловой активности в промышленности.