Bloomberg: конфликт на Украине сделал привлекательнее немецкий ОПК
- AP
Уточняется, что это происходит на фоне увеличения объёмов заказов и кризиса в автомобильном секторе в связи с конкуренцией со стороны Китая.
По данным агентства, ранее оборонная сфера ассоциировалась с такими «отраслями греха», как табачная промышленность и азартные игры. Теперь же оборонные компании рассматриваются как привлекательные потенциальные работодатели.
Так, например, компания Hensoldt до конца года намерена нанять 700 новых сотрудников во всех подразделениях.
В феврале сообщалось, что в Германии наблюдается спад деловой активности в промышленности.