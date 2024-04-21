На месте крушения вертолётов в Японии обнаружены бортовые самописцы

Министерство обороны Японии заявило, что поисковые отряды обнаружили бортовые самописцы с двух ранее потерпевших крушение вертолётов. Они были найдены около места аварии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил глава ведомства, теперь специалистам предстоит проанализировать содержание самописцев.

Уточняется, что на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, при этом подчёркивается, что ситуация осложняется тем, что глубина в районе происшествия превышает 5,5 км. Семь членов экипажа всё ещё считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что два патрульных вертолёта SH-60K Морских сил самообороны Японии, на борту каждого из которых находились по четыре члена экипажа, потерпели крушение в ходе учебного патрулирования в районе островов Идзу в 600 км от Токио.