На месте крушения вертолётов в Японии обнаружены бортовые самописцы
- AP
- © Japan Maritime Self-Defense Force
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил глава ведомства, теперь специалистам предстоит проанализировать содержание самописцев.
Уточняется, что на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, при этом подчёркивается, что ситуация осложняется тем, что глубина в районе происшествия превышает 5,5 км. Семь членов экипажа всё ещё считаются пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что два патрульных вертолёта SH-60K Морских сил самообороны Японии, на борту каждого из которых находились по четыре члена экипажа, потерпели крушение в ходе учебного патрулирования в районе островов Идзу в 600 км от Токио.