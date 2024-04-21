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На месте крушения вертолётов в Японии обнаружены бортовые самописцы

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Министерство обороны Японии заявило, что поисковые отряды обнаружили бортовые самописцы с двух ранее потерпевших крушение вертолётов. Они были найдены около места аварии.
На месте крушения вертолётов в Японии обнаружены бортовые самописцы
  • AP
  • © Japan Maritime Self-Defense Force

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил глава ведомства, теперь специалистам предстоит проанализировать содержание самописцев.

Уточняется, что на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, при этом подчёркивается, что ситуация осложняется тем, что глубина в районе происшествия превышает 5,5 км. Семь членов экипажа всё ещё считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что два патрульных вертолёта SH-60K Морских сил самообороны Японии, на борту каждого из которых находились по четыре члена экипажа, потерпели крушение в ходе учебного патрулирования в районе островов Идзу в 600 км от Токио.

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