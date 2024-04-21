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В ЕК отказались назвать даты, когда ВСУ отправят новые поставки оружия

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Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире французского телеканала LCI отказался называть даты, когда ВСУ отправят новые поставки оружия.
В ЕК отказались назвать даты, когда ВСУ отправят новые поставки оружия
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Нет, назвать дату очень трудно... Я не смогу ответить на ваши вопросы, хоть я и комиссар, ответственный за оборонную промышленность», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос.

Вместе с этим еврокомиссар добавил, что ЕК находится в постоянном контакте со странами — членами ЕС и киевскими властями.

10 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его «добрая» дипломатия по выпрашиванию систем ПВО Patriot не сработала и он теперь переходит к жёсткому выпрашиванию этих систем.

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