В ЕК отказались назвать даты, когда ВСУ отправят новые поставки оружия

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире французского телеканала LCI отказался называть даты, когда ВСУ отправят новые поставки оружия.

«Нет, назвать дату очень трудно... Я не смогу ответить на ваши вопросы, хоть я и комиссар, ответственный за оборонную промышленность», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос.

Вместе с этим еврокомиссар добавил, что ЕК находится в постоянном контакте со странами — членами ЕС и киевскими властями.

10 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его «добрая» дипломатия по выпрашиванию систем ПВО Patriot не сработала и он теперь переходит к жёсткому выпрашиванию этих систем.