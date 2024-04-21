Blick: президент Швейцарии Амхерд написала Путину вскоре после его переизбрания

Лидер Швейцарии Виола Амхерд написала письмо президенту России Владимиру Путину после его переизбрания, выразив соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.

Об этом сообщает издание Blick со ссылкой на представителя Минобороны Лоренца Фришкнехта.

Как сказано в материале, в письме содержатся соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и в адрес тех, кто пострадал от недавних наводнений, затронувших несколько российских регионов.

Фришкнехт отметил, что письмо стало «призывом к диалогу в трудные времена». Так, Амхерд сообщила, что уважение норм международного права и принципов Устава ООН должно стать компасом для достижения мира и процветания.

Фришкнехт уточнил, что письмо не было поздравлением российского лидера с переизбранием на пост президента.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Швейцария не подходит России в качестве площадки для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине.