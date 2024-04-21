Демократы и республиканцы поспорили в конгрессе США из-за флагов Украины
По данным Fox News, это произошло ближе к концу голосования. Демократы начали размахивать украинскими флагами, в связи с чем председательствовавший на голосовании республиканец Марк Молинаро обвинил их в нарушении протокола.
Республиканка от Флориды Анна Паулина Луна в свою очередь подошла к микрофону и потребовала «убрать эти чёртовы флаги».
Ранее стало известно, что палата представителей США одобрила новое выделение денег Украине.