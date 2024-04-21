RT в Telegram
Подпишись

Демократы и республиканцы поспорили в конгрессе США из-за флагов Украины

Короткая ссылка
Перепалка произошла в конгрессе США во время голосования по пакету помощи Украине. Республиканцы и демократы повздорили из-за украинских флагов, которыми начали размахивать представители Демпартии.

По данным Fox News, это произошло ближе к концу голосования. Демократы начали размахивать украинскими флагами, в связи с чем председательствовавший на голосовании республиканец Марк Молинаро обвинил их в нарушении протокола.

Республиканка от Флориды Анна Паулина Луна в свою очередь подошла к микрофону и потребовала «убрать эти чёртовы флаги».

Ранее стало известно, что палата представителей США одобрила новое выделение денег Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить