Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Североатлантический альянс использует Владимира Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий против России.

Соответствующее мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

«Заявление Столтенберга подтверждает, что войну против нас ведут силы НАТО натовским оружием и часто натовскими же операторами. Всё это — прокси-война под прикрытием режима Зеленского», — заявил он.

Рогов подчеркнул, что вооружённый конфликт уже давно бы завершился, если бы, по сути, НАТО не участвовало в нём.

Он добавил, что члены альянса продолжат агрессию в отношении России, пока не почувствуют на себе мер, аналогичных тем, которые они принимают против российской стороны.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса отдавать оружие киевским властям, даже если это будет делаться в ущерб безопасности их собственных стран.