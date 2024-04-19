Столтенберг призвал НАТО отдавать оружие Украине в ущерб странам альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса отдавать оружие киевским властям, даже если это будет делаться в ущерб безопасности их собственных стран.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО.

«Я дал понять, что если это единственный путь, с помощью которого они помогут поставить Украине оружие, которое ей нужно, то это риск, на который нужно пойти», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в этом случае должны быть приняты национальные решения, то есть решения правительств стран альянса.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получит военную помощь от Соединённых Штатов в течение нескольких недель после одобрения этого законопроекта в конгрессе.