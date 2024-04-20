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Президент Эквадора объявил двухмесячный режим ЧС из-за энергетического кризиса

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Режим чрезвычайной ситуации объявили в Эквадоре в связи с масштабным кризисом в энергетической системе республики. Соответствующее решение принял эквадорский лидер Даниэль Нобоа.

В указе президента, выдержки из которого приводит издание Expreso, отмечается, что в Эквадоре существуют серьёзные внутренние волнения и общественные бедствия, вызванные чрезвычайной ситуацией в электроэнергетическом секторе.

Двухмесячная ЧС призвана гарантировать непрерывность общественного электроэнергетического обслуживания. Режим предписывает мобилизовать полицию и вооружённые силы для обеспечения безопасности критически важных объектов энергоинфраструктуры.

Ранее сообщалось об акции протеста, которая прошла на территории посольства Эквадора в Мехико.

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