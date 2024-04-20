RT в Telegram
Подпишись

США обвинили МЗКТ и три фирмы КНР в передаче ракетных технологий Пакистану

Короткая ссылка
Соединённые Штаты ввели санкции против Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) и трёх предприятий КНР за якобы передачу ракетных технологий Пакистану.

В распространённом пресс-службой Госдепартамента документе указывается, что причиной введения санкций стала якобы передача указанными фирмами применяемых в ракетах изделий для программы Пакистана по разработке баллистических ракет, в том числе большой дальности.

Как сообщает ТАСС, кроме МЗКТ под рестрикции попали расположенные в Китае Xi’an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd, а также Granpect Co. Ltd.

Ранее сообщалось, что США расширили экспортные ограничения в отношении России, Белоруссии и Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить