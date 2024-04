США обвинили МЗКТ и три фирмы КНР в передаче ракетных технологий Пакистану

Соединённые Штаты ввели санкции против Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) и трёх предприятий КНР за якобы передачу ракетных технологий Пакистану.

В распространённом пресс-службой Госдепартамента документе указывается, что причиной введения санкций стала якобы передача указанными фирмами применяемых в ракетах изделий для программы Пакистана по разработке баллистических ракет, в том числе большой дальности.

Как сообщает ТАСС, кроме МЗКТ под рестрикции попали расположенные в Китае Xi’an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd, а также Granpect Co. Ltd.

Ранее сообщалось, что США расширили экспортные ограничения в отношении России, Белоруссии и Ирана.