Российское посольство заявило об эрозии послевоенного примирения в Германии

В посольстве России в Германии назвали эрозией процесса послевоенного примирения уведомления ФРГ о нежелательности участия российских официальных представителей в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей.

Как пишет РИА Новости, российская дипломатическая миссия указала, что в этом году ей поступили обращения с просьбой воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю годовщины освобождения немецких концентрационных лагерей на территории Германии, включая Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк.

«На планы российских загранучреждений в ФРГ в связи с 79-й годовщиной Великой Победы подобные обращения не повлияют», — подчеркнули в посольстве.

Уточняется, что вопреки данным обращениям российские представители обязательно почтят память советских солдат-освободителей, боровшихся с фашистской Германией, и помянут жертв, которые погибли в немецких нацистских концлагерях.

Ранее Германия не ответила на требование признать геноцидом преступления нацистов.