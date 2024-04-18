МИД: Германия не ответила на требование признать геноцидом преступления нацистов
- РИА Новости
С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Берлину не удастся «отмолчаться и уйти от ответа». Москва, по её словам, продолжит «настойчивую планомерную работу по сохранению и доведению до широкой общественности исторической правды о преступлениях германского нацизма.
Ранее Захарова заявила, что власти Германии не имеют права по-разному относиться к жертвам нацистов.