МИД: Германия не ответила на требование признать геноцидом преступления нацистов

Власти ФРГ оставили без ответа направленную российской стороной ноту с требованием признать совершённые нацистами в годы Великой Отечественной войны в СССР преступления актом геноцида.

С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Берлину не удастся «отмолчаться и уйти от ответа». Москва, по её словам, продолжит «настойчивую планомерную работу по сохранению и доведению до широкой общественности исторической правды о преступлениях германского нацизма.

Ранее Захарова заявила, что власти Германии не имеют права по-разному относиться к жертвам нацистов.