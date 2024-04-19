Краснов прибыл с рабочим визитом в Марокко
Состоявшаяся в Рабате встреча с генеральным прокурором при Кассационном суде Марокко Мулаем Эль Хасаном Даки стала завершающей частью рабочего визита Краснова в страны Латинской Америки и Северной Африки.
Краснов поздравил коллегу и жителей Марокко с завершением священного месяца Рамадан.
«Более полувека наши страны связывают дипломатические отношения, а после подписания в 2016 году соглашения об углублённом стратегическом партнёрстве Россия и Марокко достигли нового качественного уровня сотрудничества благодаря непрерывным и последовательным совместным усилиям и многолетней дружбе», — отметил российский генпрокурор.
Игорь Краснов выразил уверенность в наличии значительного потенциала для развития взаимодействия двух стран и в правоохранительной сфере.
Завершающей частью рабочей программы Краснова в Рабате стало возложение венка к могиле короля Мухаммеда V.
Ранее Игорь Краснов и венесуэльский лидер Николас Мадуро встретились в Венесуэле.