RT в Telegram
Подпишись

Краснов прибыл с рабочим визитом в Марокко

Короткая ссылка
Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Королевство Марокко, в аэропорту Касабланки его встретили российский посол Владимир Байбаков и представитель руководства Генпрокуратуры Марокко.

Состоявшаяся в Рабате встреча с генеральным прокурором при Кассационном суде Марокко Мулаем Эль Хасаном Даки стала завершающей частью рабочего визита Краснова в страны Латинской Америки и Северной Африки.

Краснов поздравил коллегу и жителей Марокко с завершением священного месяца Рамадан.

«Более полувека наши страны связывают дипломатические отношения, а после подписания в 2016 году соглашения об углублённом стратегическом партнёрстве Россия и Марокко достигли нового качественного уровня сотрудничества благодаря непрерывным и последовательным совместным усилиям и многолетней дружбе», — отметил российский генпрокурор. 

Игорь Краснов выразил уверенность в наличии значительного потенциала для развития взаимодействия двух стран и в правоохранительной сфере.

Завершающей частью рабочей программы Краснова в Рабате стало возложение венка к могиле короля Мухаммеда V.

Ранее Игорь Краснов и венесуэльский лидер Николас Мадуро встретились в Венесуэле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить