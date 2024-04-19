Лавров: у Ирана нет ядерного оружия, это подтверждает МАГАТЭ
- РИА Новости
Об этом российский министр сказал в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
«Хотят Ирану приписывать, в том числе, атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет — это подтверждает и МАГАТЭ», — отметил он.
Лавров назвал Иран самой проверяемой страной из участников Договора о нераспространении ядерного оружия.
Ранее МАГАТЭ после появления информации об ответном ударе Израиля по территории Ирана заявило, что иранским ядерным объектам не нанесён ущерб.