Лавров: у Ирана нет ядерного оружия, это подтверждает МАГАТЭ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Ирана нет ядерного оружия, этот факт подтверждает и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом российский министр сказал в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«Хотят Ирану приписывать, в том числе, атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет — это подтверждает и МАГАТЭ», — отметил он.

Лавров назвал Иран самой проверяемой страной из участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее МАГАТЭ после появления информации об ответном ударе Израиля по территории Ирана заявило, что иранским ядерным объектам не нанесён ущерб.