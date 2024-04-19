Лавров: нагнетание темы поражения России отражает агонию и истерику Запада

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян о западных угрозах Москве, подчеркнул, что нагнетание темы поражения России отражает агонию и истерику Запада.

Об этом российский министр сказал в интервью российским радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«Нагнетание этой темы — нанесение поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада — отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику», — отметил Лавров.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания чиновников Пентагона о необходимости нанести России стратегическое поражение чреваты рисками «непредсказуемой эскалации».