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Лавров: нагнетание темы поражения России отражает агонию и истерику Запада

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян о западных угрозах Москве, подчеркнул, что нагнетание темы поражения России отражает агонию и истерику Запада.

Об этом российский министр сказал в интервью российским радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«Нагнетание этой темы — нанесение поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада — отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику», — отметил Лавров.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания чиновников Пентагона о необходимости нанести России стратегическое поражение чреваты рисками «непредсказуемой эскалации».

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