Орбан: Венгрия не будет вмешиваться в конфликт на Украине ни на чьей стороне
- РИА Новости
Слова венгерского политика привёл госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе Орбана Золтан Ковач в социальной сети X (бывший Twitter).
Орбан подчеркнул, что до тех пор, пока существует венгерское национальное правительство, Венгрия не собирается вмешиваться в конфликт ни на стороне России, на стороне Украины.
Ранее Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством.