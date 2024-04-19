Орбан: Венгрия не будет вмешиваться в конфликт на Украине ни на чьей стороне

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что Венгрия не намерена вмешиваться в украинский конфликт ни на чьей стороне.

Слова венгерского политика привёл госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе Орбана Золтан Ковач в социальной сети X (бывший Twitter).

Орбан подчеркнул, что до тех пор, пока существует венгерское национальное правительство, Венгрия не собирается вмешиваться в конфликт ни на стороне России, на стороне Украины.

Ранее Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством.