Посольство: российские организации работают в штатном режиме в Иране

Посольство России в Тегеране сообщило о том, что все отечественные организации в Иране работают в штатном режиме.

Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал российской дипмиссии.

До этого появилась информация о БПЛА над Исфаханом. В связи с этим в посольстве уточнили, что никто из россиян в Иране не пострадал.

«Все российские организации работают в штатном режиме. Сообщений об ущербе росгражданам и соотечественникам нет», — заявило посольство.

Тем временем The New York Times пишет, что объектом ударов Израиля по Ирану стала база ВВС рядом с городом Исфахан.