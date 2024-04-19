Посольство: российские организации работают в штатном режиме в Иране
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал российской дипмиссии.
До этого появилась информация о БПЛА над Исфаханом. В связи с этим в посольстве уточнили, что никто из россиян в Иране не пострадал.
«Все российские организации работают в штатном режиме. Сообщений об ущербе росгражданам и соотечественникам нет», — заявило посольство.
Тем временем The New York Times пишет, что объектом ударов Израиля по Ирану стала база ВВС рядом с городом Исфахан.