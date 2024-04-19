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Посольство: российские организации работают в штатном режиме в Иране

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Посольство России в Тегеране сообщило о том, что все отечественные организации в Иране работают в штатном режиме.
Посольство: российские организации работают в штатном режиме в Иране
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал российской дипмиссии.

До этого появилась информация о БПЛА над Исфаханом. В связи с этим в посольстве уточнили, что никто из россиян в Иране не пострадал.

«Все российские организации работают в штатном режиме. Сообщений об ущербе росгражданам и соотечественникам нет», — заявило посольство.

Тем временем The New York Times пишет, что объектом ударов Израиля по Ирану стала база ВВС рядом с городом Исфахан.

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