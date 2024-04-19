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Иранская ПВО сбила над Исфаханом несколько беспилотников

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Силы ПВО Ирана сбили несколько БПЛА в небе над Исфаханом.

Об этом сообщает иранское телевидение.

Как отмечает агентство Tasnim, ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.

По данным агентства IRNA, силы ПВО отражали атаку и в других провинциях Ирана. Так, взрыв произошёл на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат.

Кроме того, власти страны отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.

Ранее Fars со ссылкой на источники сообщил, что звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС армии страны.

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