РБК: Россия удвоила долю экспорта в Африку в 2023 году

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2023 году Россия удвоила долю экспорта в Африку.

Об этом пишет РБК.

Российский экспорт в Африку в 2023 году в стоимостном выражении вырос на 43%, до $21,2 млрд, а экспорт в Американский регион сократился на 40% — до $12,2 млрд.

В Американский макрорегион включаются страны Карибского бассейна, Центральной Америки, Южной Америки и Северной Америки.

Ранее появилась информация о том, что по результатам прошлого года главными торговыми партнёрами России стали Китай, Индия и Турция.

Согласно данным ФТС, товарооборот России в 2023 году составил $710,1 млрд. Из них на азиатские страны пришёлся 51%, на европейские — 23%, на Ближний Восток — 11%, ближнее зарубежье — 8%, американские страны — 4%, Африку — 3%.