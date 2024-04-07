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Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнёрами России в 2023 году

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По результатам прошлого года главными торговыми партнёрами России стали Китай, Индия и Турция.
Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнёрами России в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом говорится в анализе РИА Новости данных национальных статслужб.

Согласно данным ФТС, товарооборот России в 2023 году составил $710,1 млрд. Из них на азиатские страны пришёлся 51%, на европейские — 23%, на Ближний Восток — 11%, ближнее зарубежье — 8%, американские страны — 4%, Африку — 3%.

На первом месте остался Китай, вторую строчку заняла Индия, а Турция замкнула тройку лидеров.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за январь — февраль 2024 года вырос на 9,3%.

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