Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнёрами России в 2023 году
- РИА Новости
Об этом говорится в анализе РИА Новости данных национальных статслужб.
Согласно данным ФТС, товарооборот России в 2023 году составил $710,1 млрд. Из них на азиатские страны пришёлся 51%, на европейские — 23%, на Ближний Восток — 11%, ближнее зарубежье — 8%, американские страны — 4%, Африку — 3%.
На первом месте остался Китай, вторую строчку заняла Индия, а Турция замкнула тройку лидеров.
Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за январь — февраль 2024 года вырос на 9,3%.