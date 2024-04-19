RT в Telegram
Подпишись

В ФРГ возобновлено расследование о пропаже владельца сети магазинов OBI Хауба

Короткая ссылка
Прокуратура Кёльна вновь начала расследование о пропаже бывшего главы, владеющего большинством активов OBI холдинга Tengelmann Group, Карл-Эривана Хауба.
В ФРГ возобновлено расследование о пропаже владельца сети магазинов OBI Хауба
  • Legion-Media

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство. 

В 2018 году мужчина пропал на горнолыжном курорте в Альпах. После безуспешных поисков было выдвинуто предположение, что Хауб мог провалиться в ледяную расселину или замёрзнуть на большой высоте.

«Прокуратурой Кёльна начато расследование по первоначальному подозрению в даче ложных показаний под присягой в связи с делом об исчезновении Карл-Эривана Хауба», — говорится в сообщении. 

Так, прокуратура расследует возможность того, что младший брат Хауба Кристиан в мае 2021 года дал в суде частично ложные показания.

Ранее россиянка Вероника Ермилова в разговоре с RT опровергла информацию о том, что немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, пропавший в 2018 году, якобы живёт с ней в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить