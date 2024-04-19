В ФРГ возобновлено расследование о пропаже владельца сети магазинов OBI Хауба

Прокуратура Кёльна вновь начала расследование о пропаже бывшего главы, владеющего большинством активов OBI холдинга Tengelmann Group, Карл-Эривана Хауба.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В 2018 году мужчина пропал на горнолыжном курорте в Альпах. После безуспешных поисков было выдвинуто предположение, что Хауб мог провалиться в ледяную расселину или замёрзнуть на большой высоте.

«Прокуратурой Кёльна начато расследование по первоначальному подозрению в даче ложных показаний под присягой в связи с делом об исчезновении Карл-Эривана Хауба», — говорится в сообщении.

Так, прокуратура расследует возможность того, что младший брат Хауба Кристиан в мае 2021 года дал в суде частично ложные показания.

Ранее россиянка Вероника Ермилова в разговоре с RT опровергла информацию о том, что немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, пропавший в 2018 году, якобы живёт с ней в Москве.