В ФРГ возобновлено расследование о пропаже владельца сети магазинов OBI Хауба
- Legion-Media
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.
В 2018 году мужчина пропал на горнолыжном курорте в Альпах. После безуспешных поисков было выдвинуто предположение, что Хауб мог провалиться в ледяную расселину или замёрзнуть на большой высоте.
«Прокуратурой Кёльна начато расследование по первоначальному подозрению в даче ложных показаний под присягой в связи с делом об исчезновении Карл-Эривана Хауба», — говорится в сообщении.
Так, прокуратура расследует возможность того, что младший брат Хауба Кристиан в мае 2021 года дал в суде частично ложные показания.
Ранее россиянка Вероника Ермилова в разговоре с RT опровергла информацию о том, что немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, пропавший в 2018 году, якобы живёт с ней в Москве.