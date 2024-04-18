RT в Telegram
Подпишись

Россиянка опровергла RT информацию, что пропавший миллиардер Хауб живёт с ней

Короткая ссылка
Россиянка Вероника Ермилова в разговоре с RT опровергла информацию о том, что немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, пропавший в 2018 году, якобы живёт с ней в Москве.
Россиянка опровергла RT информацию, что пропавший миллиардер Хауб живёт с ней
  • Gettyimages.ru

«Это абсолютный фейк... В моём окружении нет никакого миллиардера, я замужем, у меня ребёнок», — сказала она.

По её словам, компания, принадлежавшая немцу, была их клиентом.

«Мы узнали в 2018 году, что он пропал в горах. И кто-то в Германии пытается сказать, что он нашёлся в Москве. Какой-то телеканал, какая-то журналистка, которая якобы это всё расследовала. Это вообще всё не подтверждено. Он официально признан погибшим в Германии», — добавила Ермилова.

Ранее в немецкой телекомпании RTL заявили о связях Хауба с Ермиловой. По данным СМИ, миллиардер якобы звонил ей 13 раз перед исчезновением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить