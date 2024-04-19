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Краснов в Каракасе встретился с генеральным контролёром Венесуэлы

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе встречи с генеральным контролёром Венесуэлы Хоснелем Мачадо заявил, что российско-венесуэльские отношения носят стратегический характер.

Краснов сообщил, что реализация совместных проектов в важных областях экономики требует эффективного взаимодействия в ходе контроля за целевым расходованием государственных средств, недопущением хищений и злоупотреблений со стороны недобросовестных чиновников и представителей частного сектора.

Генпрокурор России также отметил особое значение надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

«У нас сформирована практика выявления нарушений в указанной сфере, имеется опыт привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, когда предметом взятки выступает криптовалюта», – рассказал он.

Кроме того, Краснов заявил о роли российских прокуроров в рамках международных антикоррупционных форматов.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл в Венесуэле переговоры со своим венесуэльским коллегой Тареком Саабом.

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