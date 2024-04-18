Краснов провёл переговоры с генпрокурором Венесуэлы

Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл в Венесуэле переговоры со своим венесуэльским коллегой Тареком Саабом.

Генпрокурор России поблагодарил Сааба за тёплый приём российской делегации и высокий уровень организации визита.

Краснов напомнил, что в следующем году Россия и Венесуэла отпразднуют 80-летнюю годовщину установления дипломатических отношений, отметив высокие результаты взаимовыгодного сотрудничества по многим направлениям, включая торгово-экономическую, научно-образовательную и военно-техническую сферы.

В этой связи он выразил уверенность в необходимости развития взаимодействия и в правоохранительной области.

Краснов отметил единство подходов в вопросах защиты прав граждан двух стран.

«Я также на постоянной основе провожу встречи как с населением, так и с предпринимательским сообществом для оперативного решения возникающих проблем на местах и контроля за качеством работы подчинённых», — рассказал он.

В целях развития двустороннего взаимодействия Игорь Краснов и Тарек Сааб подписали соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой России и Генеральной прокуратурой Венесуэлы.

Ранее Игорь Краснов провёл встречу с председателем Верховного суда Венесуэлы Карислией Родригес.