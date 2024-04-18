Краснов провёл встречу с председателем Верховного суда Венесуэлы
- РИА Новости
В ходе встречи Краснов отметил положительную динамику развития российско-венесуэльского сотрудничества.
«Этому в полной мере соответствуют доверительные отношения президентов наших стран Владимира Владимировича Путина и Николаса Мадуро», — сказал он.
Генпрокурор также обратил внимание на наличие общих точек соприкосновения с Верховным судом Венесуэлы, учитывая широкие полномочия российской прокуратуры в области уголовного, гражданского, арбитражного и административного судопроизводства.
Ранее сообщалось, что в рамках визита в Латинскую Америку Краснов провёл встречу с руководителем Главного контрольного управления Республики Куба Гладис Марией Бехерано Портелой.