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Краснов провёл встречу с председателем Верховного суда Венесуэлы

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл встречу с председателем Верховного суда Венесуэлы Карислией Родригес.
Краснов провёл встречу с председателем Верховного суда Венесуэлы
  • РИА Новости

В ходе встречи Краснов отметил положительную динамику развития российско-венесуэльского сотрудничества.

«Этому в полной мере соответствуют доверительные отношения президентов наших стран Владимира Владимировича Путина и Николаса Мадуро», — сказал он.

Генпрокурор также обратил внимание на наличие общих точек соприкосновения с Верховным судом Венесуэлы, учитывая широкие полномочия российской прокуратуры в области уголовного, гражданского, арбитражного и административного судопроизводства.

Ранее сообщалось, что в рамках визита в Латинскую Америку Краснов провёл встречу с руководителем Главного контрольного управления Республики Куба Гладис Марией Бехерано Портелой.

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