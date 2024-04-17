Краснов провёл встречу с руководителем Главного контрольного управления Кубы

В рамках визита в Латинскую Америку генпрокурор России Игорь Краснов провёл встречу с руководителем Главного контрольного управления Республики Куба Гладис Марией Бехерано Портелой.

Краснов выразил благодарность за организацию двусторонней встречи и обратил внимание на то, что стратегический характер отношений между Россией и Кубой неоднократно отмечался президентами двух стран.

Договорённости о дальнейшем развитии и об укреплении российско-кубинского сотрудничества в полной мере относятся и к антикоррупционному треку, отметил он.

Краснов рассказал, что прокуратура России принимает активное участие в работе различных международных антикоррупционных форматов, участвует в мониторинговых миссиях на предмет выполнения Конвенции ООН против коррупции и рекомендаций ФАТФ, является компетентным органом по вопросам возврата из-за рубежа преступных активов.

«На национальном уровне мы имеем значительный опыт в части как профилактики коррупции, так и борьбы с ней, возмещения причинённого ущерба. Наличие собственных уникальных методик проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов, выявления и предотвращения конфликта интересов, контроля за доходами и расходами чиновников позволяет эффективно противостоять различным коррупционным проявлениям», — заявил Краснов.

Ранее Краснов на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом.