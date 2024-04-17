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Краснов на встрече с президентом Кубы призвал объединить усилия в борьбе с терроризмом

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом.

«Варварский теракт, произошедший в марте в Москве, унёсший жизни и покалечивший судьбы сотен ни в чём не повинных людей, показал, насколько важно сплотить усилия в борьбе с международным терроризмом», — сказал генпрокурор.

Ранее сообщалось, что Краснов провёл встречу с президентом Кубы.

Кроме того, Краснов и генпрокурор Кубы Ямила Пенья Охеда в Гаване заключили соглашение о сотрудничестве военных прокуратур двух стран.

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