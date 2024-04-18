США ограничили передвижение главы МИД Ирана на время его пребывания в Нью-Йорке

В Госдепе заявили, что перемещение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на время его пребывания в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии ООН было ограничено.

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«США ввели дополнительные ограничения на поездки для делегации министра иностранных дел Ирана», — цитирует РИА Новости заместителя официального представителя Госдепартамента Веданта Пателя. По его словам, передвижение, среди прочего, ограничено двумя кварталами от штаб-квартиры ООН, иранского постпредства и резиденции постоянного представителя. Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с послом Израиля Симоной Гальперин заявил о необходимости проявления максимальной сдержанности всеми сторонами конфликта на фоне эскалации на Ближнем Востоке.