США ограничили передвижение главы МИД Ирана на время его пребывания в Нью-Йорке
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«США ввели дополнительные ограничения на поездки для делегации министра иностранных дел Ирана», — цитирует РИА Новости заместителя официального представителя Госдепартамента Веданта Пателя.
По его словам, передвижение, среди прочего, ограничено двумя кварталами от штаб-квартиры ООН, иранского постпредства и резиденции постоянного представителя.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с послом Израиля Симоной Гальперин заявил о необходимости проявления максимальной сдержанности всеми сторонами конфликта на фоне эскалации на Ближнем Востоке.