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США ограничили передвижение главы МИД Ирана на время его пребывания в Нью-Йорке

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В Госдепе заявили, что перемещение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на время его пребывания в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии ООН было ограничено.
США ограничили передвижение главы МИД Ирана на время его пребывания в Нью-Йорке
  • Gettyimages.ru

«США ввели дополнительные ограничения на поездки для делегации министра иностранных дел Ирана», — цитирует РИА Новости заместителя официального представителя Госдепартамента Веданта Пателя.

По его словам, передвижение, среди прочего, ограничено двумя кварталами от штаб-квартиры ООН, иранского постпредства и резиденции постоянного представителя.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с послом Израиля Симоной Гальперин заявил о необходимости проявления максимальной сдержанности всеми сторонами конфликта на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

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