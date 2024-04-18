Столтенберг заявил об отсутствии сведений о российской угрозе для членов НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях встречи глав МИД «Большой семёрки» заявил, что у него нет информации о якобы возможной угрозе со стороны России в отношении стран — участниц альянса.

Его слова передаёт РИА Новости.

«Задача НАТО — предотвратить нападение на одну из стран альянса. У нас нет указаний об угрозе для какого-либо государства-члена», — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о якобы возможной угрозе нападения на НАТО со стороны России.

Ранее Столтенберг выразил уверенность, что, выбирая между помощью украинским вооружённым силам и собственным вооружением, союзники по НАТО должны выбирать Украину.