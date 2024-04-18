Столтенберг заявил об отсутствии сведений о российской угрозе для членов НАТО
- AP
Его слова передаёт РИА Новости.
«Задача НАТО — предотвратить нападение на одну из стран альянса. У нас нет указаний об угрозе для какого-либо государства-члена», — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о якобы возможной угрозе нападения на НАТО со стороны России.
Ранее Столтенберг выразил уверенность, что, выбирая между помощью украинским вооружённым силам и собственным вооружением, союзники по НАТО должны выбирать Украину.