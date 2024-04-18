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В Польше заявили о начале переговоров о присоединении к европейскому проекту ПВО

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Польша начинает переговоры о присоединении к европейскому проекту ПВО.
В Польше заявили о начале переговоров о присоединении к европейскому проекту ПВО
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил министр Национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Завтра начинаются рабочие переговоры между представителями Генерального штаба Войска польского и стороной ФРГ», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Германия покупает систему противоракетной обороны, способную противостоять баллистическим ракетам.

«Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы у нас тоже была возможность использовать это», — сказал министр.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не может передать системы ПВО Patriot Украине.

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