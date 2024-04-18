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Британия ввела санкции в отношении Генштаба ВС Ирана и Военно-морских сил КСИР

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Великобритания ввела санкции в отношении физических лиц, связанных с иранской оборонной сферой, Генштаба Вооружённых сил Ирана, а также Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Британия ввела санкции в отношении Генштаба ВС Ирана и Военно-морских сил КСИР
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте британского правительства.

В санкционный лист попали командующий центральным штабом ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал Голям Али Рашид, а также сам центральный штаб. 

Кроме того, рестрикции коснулись директора подведомственной Министерству обороны Ирана компании Aerospace Industries Organization Сейда Мир Амхад Нушина, директора промышленной группы Shahid Bagheri (SBIG) по производству ракет Амира Радфара.

Также под ограничения попали компании по производству компонентов для БПЛА Sarmad Electronic Sepahan Company и Aseman Pishraneh Engineering Services Company.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вместе с союзниками вводит дополнительные санкции против Ирана в связи с атакой на Израиль.

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