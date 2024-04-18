Байден заявил о вводе дополнительных санкций против Ирана
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Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте Белого дома.
В документе подчёркивается роль США и их союзников в защите Израиля.
«Сегодня мы привлекаем Иран к ответственности — вводим против него новые санкции и меры экспортного контроля», — пишет Байден.
В заявлении говорится, что партнёры Вашингтона уже ввели либо в ближайшее время введут дополнительные санкции.
Ограничения коснутся лидеров и организаций, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, Министерством обороны Ирана и иранской правительственной программой ракет и БПЛА.
Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран предупреждал США об ударе по Израилю.