Байден заявил о вводе дополнительных санкций против Ирана

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вместе с союзниками вводят дополнительные санкции против Ирана в связи с атакой на Израиль.

Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе подчёркивается роль США и их союзников в защите Израиля.

«Сегодня мы привлекаем Иран к ответственности — вводим против него новые санкции и меры экспортного контроля», — пишет Байден.

В заявлении говорится, что партнёры Вашингтона уже ввели либо в ближайшее время введут дополнительные санкции.

Ограничения коснутся лидеров и организаций, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, Министерством обороны Ирана и иранской правительственной программой ракет и БПЛА.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран предупреждал США об ударе по Израилю.