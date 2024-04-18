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Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран предупреждал США об ударе по Израилю

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Власти Ирана по дипломатическим каналам проинформировали США о готовящемся ударе по Израилю, после удара Тегеран заявил, что не желает дальнейшей эскалации. С таким заявлением выступил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран предупреждал США об ударе по Израилю
  • AP

По его словам, которые приводит агентство IRNA, Тегеран «чётко передал» Вашингтону информацию, что решение «о наказании сионистского режима» за обстрел израильскими ВВС иранского консульства в Дамаске является определённым и окончательным.

«После карательной акции, операции «Правдивое обещание», примерно в 02:30 утра в воскресенье мы отправили по дипломатическим каналам ещё одно послание США, упомянув, что мы не стремимся к эскалации напряжённости в регионе», — добавил Абдоллахиян.

Ранее в Белом доме заявили, что США вскоре введут новые санкции в отношении Ирана после его воздушной атаки против Израиля.

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