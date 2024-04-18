Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран предупреждал США об ударе по Израилю
- AP
По его словам, которые приводит агентство IRNA, Тегеран «чётко передал» Вашингтону информацию, что решение «о наказании сионистского режима» за обстрел израильскими ВВС иранского консульства в Дамаске является определённым и окончательным.
«После карательной акции, операции «Правдивое обещание», примерно в 02:30 утра в воскресенье мы отправили по дипломатическим каналам ещё одно послание США, упомянув, что мы не стремимся к эскалации напряжённости в регионе», — добавил Абдоллахиян.
Ранее в Белом доме заявили, что США вскоре введут новые санкции в отношении Ирана после его воздушной атаки против Израиля.