Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран предупреждал США об ударе по Израилю

Власти Ирана по дипломатическим каналам проинформировали США о готовящемся ударе по Израилю, после удара Тегеран заявил, что не желает дальнейшей эскалации. С таким заявлением выступил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

По его словам, которые приводит агентство IRNA, Тегеран «чётко передал» Вашингтону информацию, что решение «о наказании сионистского режима» за обстрел израильскими ВВС иранского консульства в Дамаске является определённым и окончательным.

«После карательной акции, операции «Правдивое обещание», примерно в 02:30 утра в воскресенье мы отправили по дипломатическим каналам ещё одно послание США, упомянув, что мы не стремимся к эскалации напряжённости в регионе», — добавил Абдоллахиян.

Ранее в Белом доме заявили, что США вскоре введут новые санкции в отношении Ирана после его воздушной атаки против Израиля.